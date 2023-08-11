США поддержали решения ЭКОВАС по Нигеру
Соединенные Штаты поддерживают действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению порядка в Нигере. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости.
Он указал, что ЭКОВАС играет ведущую роль в прямолинейном выражении императива о необходимости восстановления конституционного порядка в Нигере, поэтому Вашингтон полностью поддерживает их работу и лидерство.
Ранее стало известно, что в столице Нигера прошел экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в стране. Организация поручила комитету начальников штабов обороны в срочном порядке активировать резервные силы и восстановить конституционный порядок в Нигере, говорится в сообщении по итогу собрания. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры условились начать операцию как можно быстрее.
В конце июля военные Нигера по национальному телевидению объявили об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот и велели мятежникам срочно вернуть Базума на пост. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.