США отказались снимать санкции с Ирана после обмена заключенными

Власти США не планируют идти на смягчение санкций в отношении Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен . Его слова приводит РИА Новости .

«Позвольте мне разъяснить положение вещей. При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций», — указал Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Мексики.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что США договорились об обмене заключенными с Ираном, который также получит доступ к замороженным активам. Согласно информации издания, Соединенные Штаты должны разморозить активы Ирана в Южной Корее на сумму около шести миллиардов долларов, разместив средства на счете в Центральном банке Катара. По словам источников, счет будет контролироваться катарским правительством и регулироваться таким образом, чтобы Иран мог получить доступ к деньгам только для оплаты гуманитарных покупок, таких как лекарства и продукты питания.