Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя, заявил Вучич

Запад не может одержать верх над Россией на поле боя даже собрав все свои силы. Лучшим исходом конфликта будет достижение перемирия. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Happy TV.

При этом сербский лидер признал, что не уверен и в способности Москвы получить желаемое в политическом и военном смысле. Именно поэтому он считает, что лучшим исходом для обеих сторон конфликта было бы сесть за стол переговоров.

«Всеми силами Запад не сможет победить Россию на поле боя. Но я не уверен и в том, что может получить Россия на поле боя <...> . Поэтому было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие», — заявил Вучич.

Президент Сербии добавил, что внимательно следит за инициативами о мирных переговорах России и Украины со стороны арабских стран. Он считает, что дипломатия также отвечает интересам главы США Джо Байдена, который «хочет второй мандат». Вучич подчеркнул, что если бы Байдену удалось поучаствовать в прекращении войны, то большая часть человечества признала бы его заслуги.