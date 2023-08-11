Блинкен: мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу Базума
США предупредили мятежников в Нигере, что те будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее Блинкен поговорил с мятежниками и призвал освободить президента Нигера и его семью.
Также сообщалось, что мятежники в Нигере пригрозили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд убийством президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну.