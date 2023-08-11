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Блинкен: мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу Базума

США предупредили мятежников в Нигере, что те будут нести ответственность за дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Блинкен: мятежники в Нигере будут нести ответственность за дальнейшую судьбу Базума
© ТАСС

Об этом информирует ТАСС.

Ранее Блинкен поговорил с мятежниками и призвал освободить президента Нигера и его семью.

Также сообщалось, что мятежники в Нигере пригрозили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд убийством президента Мохамеда Базума в случае интервенции в страну.

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