Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых миллиардов Украине

Соединенные Штаты Америки не могут позволить себе выделить еще миллиарды долларов на нужды украинских властей, они должны вместо этого сосредоточить внимание на решении своих проблем. Об этом высказалась в четверг, 10 августа, член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

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— Нет! Тогда как пенсионеры из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, при долге в 32 триллиона долларов и самой высокой численности бездомных за все время, и пока около 300 граждан США каждый день умирают из-за жалкой политики президента Джо Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить еще 40 миллиардов долларов Киеву, — заявила она в соцсети Twitter.

Таким образом Грин прокомментировала запрос американского лидера к Конгрессу о выделении дополнительно 13 миллиардов долларов из бюджета на военную помощь киевскому режиму, а также 8,5 миллиарда долларов на оказание содействия Украине и нескольким другим странам в сферах экономики и безопасности.

Запрос Джо Байдена к Конгрессу о новых ассигнованиях для помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем страны — из 40 затребованных миллиардов долларов, 24 предназначены киевскому режиму.