Франция поддержала решения саммита ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере

Франция выражает поддержку решениям лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), направленным на восстановление конституционного порядка в Нигере и освобождение президента этой страны Мохамеда Базума. Об этом заявило Министерство иностранных дел Франции.

"Франция заявляет о своей полной поддержке всех решений, принятых на внеочередном саммите глав государств и правительств ECOWAS 10 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что лидеры стран сообщества "подтвердили намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Базума и членов его семьи".