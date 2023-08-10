Страны Западной Африки поддержали скорейшее вторжение в Нигер

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) поддержало планы по вводу войск в Нигер . Об этом заявил президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара.

«ЭКОВАС выступает за скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер», — пишет Agence France-Presse со ссылкой на президента Кот-д’Ивуара.

Президент Нигера Мохамед Базум был смещен со своего поста 27 июля в результате госпореворота. Лидер мятежников Абдурахман Тчиани подписал указ, которым назначил новых членов правительства. К дипломатическим переговорам между сторонами призвал президент Нигерии Бола Тинубу. Он заявил, что готов встретиться с мятежниками.