Президента Нигера посетил врач

Врач посетил президента Нигера Мохамеда Базума, который находится под стражей в своей резиденции после госпереворота, сообщило агентство AFP.

По его данным, врач также принес Базуму еду. Агентство отмечает, что врач посетил также супругу и сына Базума, которые находятся с ним в резиденции.