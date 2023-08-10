Пентагон подтвердил подготовку в США военных лидеров мятежников в Нигере

Часть военных, осуществивших переворот в Нигере, прошла американскую подготовку, рассказал на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

«Да, мы знаем, что часть военных Нигера, связанных с [происходящими в западноафриканской республике] событиями, проходили в прошлом подготовку США», - признался Райдер.

Пресс-секретарь подчеркнул, что между подготовкой и их участием в перевороте нет никакой связи.

Райдер пояснил, что студенты, обучающиеся по соответствующим программам, не получают знания, противоречащие «принципам демократического управления, гражданского правопорядка».

По его словам, Вашингтон все еще надеется на дипломатическое разрешение ситуации. Он добавил, что американские солдаты остались на военных базах в Нигере с тем, чтобы обеспечить их работоспособность.

Напомним, что в конце июля власть в Нигере взяли военные. Они задержали президента республики, его семью, а также ряд высокопоставленных чиновников. В первые же дни после переворота новое руководство страны денонсировало международные договора с Францией.