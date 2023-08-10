Байден попросит у конгресса меньше средств для фондов США, чем на поддержку Украины

АР: Байден попросит у конгресса меньше средств для пополнения фондов США, чем на поддержку Украины
Президент Джо Байден в четверг попросит Конгресс предоставить экстренной помощи Украине более 13 миллиардов долларов. Об этом Associated Press рассказал осведомленный источник в американской администрации, подтвердив ранее распространенную агентством Bloomberg информацию.
Последняя такая просьба Белого дома, сделанная в ноябре, была удовлетворена, а затем еще несколько. При этом конгресс одобрил выделение средств больше, чем просил президент-демократ. Но на этот раз другая динамика. Политический раскол по этому вопросу усилился, поскольку палата представителей, возглавляемая республиканцами, столкнулась с огромным давлением, чтобы продемонстрировать поддержку лидера партии Дональда Трампа, который очень скептически относился к финансированию Киева. И американская поддержка этих усилий постепенно ослабевает, отметил собеседник агентства.
При этом, отметил источник АР, Белый дом, как ожидается, запросит средства меньше, чем на спонсирование киевского режима, 12 миллиардов долларов, для пополнения федеральных фондов на случай стихийных бедствий, одно из которых сейчас поразило Гавайи. Байден и его высокопоставленная команда по национальной безопасности неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты будут помогать Украине "столько, сколько потребуется". Однако в частном порядке представители администрации предупредили украинских чиновников, что есть предел терпению поляризированного и разделенного Конгресса, и американской общественности, в отношении вооруженного конфликта, которому не видно конца.