Байден попросит у конгресса меньше средств для фондов США, чем на поддержку Украины

Президент Джо Байден в четверг попросит Конгресс предоставить экстренной помощи Украине более 13 миллиардов долларов. Об этом Associated Press рассказал осведомленный источник в американской администрации, подтвердив ранее распространенную агентством Bloomberg информацию.

Последняя такая просьба Белого дома, сделанная в ноябре, была удовлетворена, а затем еще несколько. При этом конгресс одобрил выделение средств больше, чем просил президент-демократ. Но на этот раз другая динамика. Политический раскол по этому вопросу усилился, поскольку палата представителей, возглавляемая республиканцами, столкнулась с огромным давлением, чтобы продемонстрировать поддержку лидера партии Дональда Трампа, который очень скептически относился к финансированию Киева. И американская поддержка этих усилий постепенно ослабевает, отметил собеседник агентства.