Бывшая столица Гавайского королевства превратилась в руины и груду пепла

Лесной пожар уничтожил Лахайну, бывшую столицу Гавайского королевства. На протяжении веков Лахайна была важным экономическим, политическим и культурным центром коренных гавайских общин. В наше время она стала крупным туристическим центром, где отдыхали обеспеченные туристы.

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Лахайны больше нет. Съемки с вертолетов с большой высоты острова Мауи напоминают кадры из голливудских фильмов-катастроф.

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История Лахайны, по словам экспертов, началась много веков назад: еще до образования Королевства Гавайи в 1795 году Лахайна была важным местом, где собирались вожди из разных частей Мауи. Но в 1802 году, после того как король Камехамеха завоевал несколько островов на архипелаге, Лахайна стала официальной столицей Гавайского королевства. Гонолулу стал столицей штата в 1845 году, и в последующие десятилетия Соединенные Штаты начали попытки претендовать на Гавайи.

Американцы узурпировали правительство королевства и отказали в избирательном праве коренным гавайцам в 1887 году. В результате американского переворота королева была свергнута в 1893 году, а США аннексировали ее как территорию в 1898 году.

Видео, полученное NBC News, показывает, что в городе царит хаос, местные предприятия горят, а улицы заполнены густым дымом. Некоторые жители прыгнули в океан, спасаясь от огня. Согласно обновлениям на сайте города, "сотни семей были перемещены, десятки предприятий сожжены". Официальные лица подтвердили в четверг, что по меньшей мере 36 человек погибли. Гавайцы признают, что катастрофа в Лахайне заставила их оплакивать потерю места, насыщенного историей и культурой коренных жителей Гавайев, и они готовятся к тому, что эта трагедия будет означать катастрофу для их общин в долгосрочной перспективе.

"Люди беспокоятся о своих близких, своих домах, своем бизнесе, своей работе", - сказал Дэвид Айона Чанг, коренной гаваец и профессор истории в университете Миннесоты.

"Так много бедствий, обрушившихся на Гавайи, сильнее всего ударили по коренным жителям Гавайев. Это то, с чем мы будем иметь дело в течение длительного времени", - заключил профессор.

Катастрофические лесные пожары на Мауи уничтожили дома, церкви, предприятия и основные культурные объекты на втором по величине острове Гавайев. И они также подорвали экономику, как раз тогда, когда она восстанавливалась после пандемии, отмечает CNN. На полную оценку экономических последствий лесных пожаров могут уйти месяцы. При этом туризм является источником жизненной силы экономики Мауи, около 80 процентов которой приходится на посетителей, которые тратят свои деньги на острове. По данным Совета экономического развития Мауи, это означает, что 4 доллара из каждых 5 долларов, которые приносит в казну остров, прямо или косвенно связаны с туризмом. Мауи предлагает одни из самых высоких цен на отели и курорты на Гавайях. Местные органы власти используют налоги на эти отели для реинвестирования во вспомогательные отрасли, зависящие от туризма.

По словам мэра Лахайны Ричарда Биссена-младшего, большинство пожаров на острове Мауи, которые бушуют на расстоянии сотен миль, еще не локализованы. Большой остров Гавайев также пострадал от лесных пожаров. Сенатор штата Гавайи Ангус Маккелви, представляющий опустошенный город Лахайна и потерявший свой дом в результате лесных пожаров на Мауи, в четверг описал как "ужасную" ситуацию на острове.

"Нам срочно нужна помощь", - сказал Маккелви CNN, подчеркнув, что без сотовой связи у местного правительства нет возможности отправлять сообщения жителям, чтобы сообщить им, где доступны жизненно важные ресурсы.



"Разруха, и потери, и вопросы: есть много людей, которые до смерти переживают за своих близких, и они могут не знать, в порядке они или нет", - добавил он.