Президент Республики Сербской рассказал о желании встретиться с Путиным

Глава Республики Сербской Милорад Додик рассказал, что намеревается встретиться с президентом России Владимиром Путиным до конца 2023 года. Об этом пишет ТАСС.

Додик отметил, что в ближайшие шесть месяцев планирует встретиться с лидерами двух держав, которые имеют доминирующую силу на планете. Одним из них, заметил политик в шутку, не будет американский лидер Джо Байден.

По его словам, специалисты ведут работу по организации встреч с Владимиром Путиным, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча с главой России, уточнил Додик, состоится до конца года. Визит в Китай намечен на осень, точные даты поездок пока не назначены.

Президент добавил, что до конца августа намеревается также встретиться с главами государств и правительств Сербии, Венгрии, Турции и Азербайджана.