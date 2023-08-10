В МАГАТЭ сообщили о перехвате БПЛА над Энергодаром
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о сбитом в районе Энергодара беспилотнике. Об этом сообщается на сайте организации.
«Запорожская АЭС (ЗАЭС) проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что 9 августа рядом с Энергодаром был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу», – сказано в сообщении.
Там также добавили, что БПЛА не оказал воздействия на работу и безопасность Запорожской атомной электростанции.
«Никакого воздействия на безопасность ЗАЭС не было, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что ничего на станции не слышали и не наблюдали», – уточнили в организации.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что выброс воды на ЗАЭС не привёл к радиологическому выбросу.