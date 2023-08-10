В МАГАТЭ сообщили о перехвате БПЛА над Энергодаром

«Запорожская АЭС (ЗАЭС) проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что 9 августа рядом с Энергодаром был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу», – сказано в сообщении.