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В МАГАТЭ сообщили о перехвате БПЛА над Энергодаром

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о сбитом в районе Энергодара беспилотнике. Об этом сообщается на сайте организации.

В МАГАТЭ сообщили о перехвате БПЛА над Энергодаром
© РИА Новости

«Запорожская АЭС (ЗАЭС) проинформировала экспертов МАГАТЭ о том, что 9 августа рядом с Энергодаром был замечен и перехвачен беспилотник, но он не имел отношения ни к ЗАЭС, ни к находящейся рядом теплоэлектростанции, ни к городу», – сказано в сообщении.

Там также добавили, что БПЛА не оказал воздействия на работу и безопасность Запорожской атомной электростанции.

«Никакого воздействия на безопасность ЗАЭС не было, и эксперты МАГАТЭ подтвердили, что ничего на станции не слышали и не наблюдали», – уточнили в организации.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что выброс воды на ЗАЭС не привёл к радиологическому выбросу.

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