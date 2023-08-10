Канцелярия Великобритании ошибочно назвала свою страну членом Евросоюза

«Даунинг-стрит (улица Лондона, на которой расположена британская канцелярия – прим. ред.) пришлось удалить твит и вновь опубликовать его после высказывания, которое предполагало, что Великобритания все еще является частью ЕС», – сообщает источник.

Уточняется, что аккаунт Даунинг-стрит в Twitter разместил несколько постов, в которых сообщалось о достижениях Великобритании в разработке искусственного интеллекта (ИИ). В этих постах также говорилось, что в Великобритании находится «в два раза больше разработчиков ИИ, чем в любой другой стране Евросоюза». При этом позднее твиты были удалены, а вместо них появились сообщения с корректной информацией.