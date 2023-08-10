$97.28-0.12107.16+0.27

Судебное разбирательство по делу о штурме Капитолия могут назначить на 2 января 2024 года

Спецпрокурор США Джек Смит предложил назначить судебное разбирательство по штурму Капитолия на 2 января 2024 года. Эта информация содержится в опубликованных судебных документах.

В США назвали дату судебного разбирательства по делу о штурме Капитолия
© globallookpress.com

"Правительство предлагает начать судебное разбирательство 2 января 2024 года <...>. Назначение судебного разбирательства на 2 января соответствует серьезной заинтересованности общества в ускоренном разбирательстве", - следует из документа.