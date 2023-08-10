В США назвали дату судебного разбирательства по делу о штурме Капитолия

Судебное разбирательство по делу о штурме Капитолия могут назначить на 2 января 2024 года
Спецпрокурор США Джек Смит предложил назначить судебное разбирательство по штурму Капитолия на 2 января 2024 года. Эта информация содержится в опубликованных судебных документах.
"Правительство предлагает начать судебное разбирательство 2 января 2024 года <...>. Назначение судебного разбирательства на 2 января соответствует серьезной заинтересованности общества в ускоренном разбирательстве", - следует из документа.