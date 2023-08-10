США назвали конкурента, способного изменить миропорядок

"Россия представляет собой непосредственную и сохраняющуюся угрозу региональному порядку в сфере безопасности в Европе и Евразии, является источником перебоев и нестабильности в общемировом масштабе. Однако у нее нет потенциала, охватывающего весь спектр и имеющегося у КНР", - утверждает при этом разведка США.