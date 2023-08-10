ECOWAS принял решение привести в готовность резервные силы

Сообщество западноафриканских государств ECOWAS поручило начальникам генеральных штабов стран-членов организации привести в готовность резервные силы, рассказал председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй. Об этом пишет ТАСС.

Чрезвычайный саммит сообщества прошел в четверг, 10 августа, в столице Нигерии Абудже. Он был посвящен выработке дальнейших шагов в отношении военных властей Нигера.

Турей отметил, что члены организации приняли по итогам консультаций коммюнике по ситуации в мятежной республике.

В документе говорится о том, что ECOWAS привержен мирному урегулированию ситуации, вместе с тем, организация готова использовать и силовые варианты.

Чиновник пояснил, что задачей резервных сил после приведения в готовность станет восстановление конституционного порядка в Нигере.

Президент Нигерии Бола Тинубу заметил, в свою очередь, что применение силы рассматривается только в качестве крайней меры.

Напомним, что в конце июля военные Нигера захватили власть в республике. Они сформировали Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани, арестовали президента Мохамеда Базума и ряд министров прежней администрации.

Международные организации выступили за немедленное восстановление конституционного порядка в стране. Власти США, Франции, ряда других стран выступили с критикой действий военных.