В ООН опровергли связь с открытием украинских коридоров в Черном море

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация не имеет отношения к открытию Украиной временных коридоров в Чёрном море. Об этом сообщает ТАСС.

«Безопасный проход торговых судов был одним из преимуществ черноморской зерновой инициативы, (работа – прим. ред.) которой, мы надеемся, может быть продолжена. Мы не имеем какого-либо отношения к этому заявлению», – заявил он.

Хак также добавил, что ООН выступает за строгое соблюдение норм международного гуманитарного права не только на суше, но и на море.