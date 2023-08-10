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Иран и США достигли соглашения по обмену заключенными

Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными. Об этом сообщает The New York Times.

Иран и США достигли соглашения по обмену заключенными
© globallookpress.com

«США и Иран достигли соглашения об освобождении пяти заключенных американцев в обмен на нескольких заключенных в тюрьму иранцев и разморозку около шести миллиардов долларов с доходов от иранской нефти», — говорится в тексте.

Деньги, согласно условиям соглашения, пойдут на гуманитарные цели. В рамках первого шага по реализации соглашения Тегеран выпустил из тюрьмы пятерых заключенных, имеющих гражданство США и Ирана, они находятся под домашним арестом. В Иране их обвиняли в шпионаже.

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