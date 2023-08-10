Киевский суд удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом, что дает право выселить монахов. Об этом «РИА Новости» сообщили источники, знакомые с решением суда.

Ранее представители заповедника заявили, что у монахов «нет оснований пребывать и проживать в помещениях» Киево-Печерской лавры. При этом адвокат монастыря протоиерей Никита Чекман указывал, что для многих жителей обители она является единственным и постоянным местом жительства.