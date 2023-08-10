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Мятежники Нигера пообещали убить свергнутого президента в случае военного вмешательства

Мятежники Нигера заявили и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, что намерены убить свергнутого президента страны Мохаммеда Базума в случае военного вмешательства со стороны соседних государств для восстановления его власти. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Мятежники Нигера обещали Нуланд убить свергнутого президента в случае вмешательства
© globallookpress.com

По сведениям западных чиновников, захватившие власть военные заявили об этом во время визита Нуланд в Нигер на этой неделе. Источник среди американских официальных лиц также подтвердил агентству эту информацию.

Президент Нигерии готов вести переговоры с мятежниками в Нигере

На днях Нуланд встретилась в Ниамее с военными Нигера, отстранившими от власти Базума и предупредила, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов.

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