Президент Польши признал, что Украина не сможет провести решительное наступление

Украина не может провести решительное наступление из-за нехватки военной помощи от Запада. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

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«У Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс на поле боя и одержать верх. И мы знаем это, потому что сейчас они не в состоянии провести решительное контрнаступление против российских войск», — заявил Анджей Дуда, его слова приводит американская газета The Washington Post.

Дуда отметил, что Украине нужно больше поставок военной помощи от стран Запада.

В Минобороны России сообщали, что армия Украины перешла в контрнаступление в начале июня. Однако за два месяца она не смогла достичь существенных успехов на поле боя. По заявлению Пентагона, основные потери ВСУ связаны с подрывами военных на минных полях, передает RT.