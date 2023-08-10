Белоруссия обвинила литовского пограничника в нарушении границы
Литовский пограничник нарушил границы Белоруссии. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Госпогранкомитет республики.
Там отметили, что подобного рода нарушение является уже не первым. Инцидент произошел утром 10 августа между пунктами Котловка и Лаворишкес.
«Автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики заехал на территорию Республики Беларусь на расстояние до пяти метров, развернулся и вернулся в Литовскую Республику», — говорится в тексте.
Белорусская сторона проинформировала о случившемся пограничного уполномоченного Литвы Вильнюсского участка. По факту произошедшего проводятся разбирательства.
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