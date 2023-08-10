Белоруссия собирается остановить соглашения с Украиной о переселенцах

В Белоруссии готовится законопроект о приостановке действия соглашения с Украиной о регулировании переселения граждан. Об этом сообщает сайт нижней палаты Национального собрания Белоруссии.

Согласно информации на сайте, законопроект готовится к первому чтению на десятой сессии парламента страны. Она начнётся 19 сентября. В данный момент законопроект «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей» находится в комиссии по международным делам. Отмечается, что на рассмотрение его внесло правительство.