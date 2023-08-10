Правительство ФРГ заплатило почти €55 тысяч за прическу Меркель

Власти ФРГ ежемесячно тратят порядка €3 тыс. (316 тыс. рублей) на оплату услуг парикмахера и визажиста для экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет обозреватель Йост Мюллер-Нойхоф в статье для Tagesspiegel.

Автор пояснил, что Меркель постоянно посещает салон визажиста. За его услуги федеральное правительство с момента ухода канцера с высокого поста выплатило почти €55 тыс. (5,8 млн рублей).

По данным обозревателя, в 2022 году было потрачено на улучшение внешнего вида бывшей главы правительства €37 780 (3,9 млн рублей), а в текущем году - €17 200 (1,8 млн рублей).

Услуги профессионального стилиста-визажиста, который занимается действующим канцлером Германии Олафом Шольцем, также дорого обходятся казне, заметил Мюллер-Нойхоф. Он добавил, что парикмахер в 2022-2023 годах взял за свою работу €62 000 (6,5 млн рублей).