Маск нашел замену бою с Цукербергом

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск предложил провести «благородные дебаты» с главой Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом вместо того, чтобы проводить поединок в октагоне. Об этом сообщает Business Insider.

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С такой идеей выступил куратор ежегодной конференции TED Крис Андерсон.

«Вот идея получше: дебаты в октагоне на тему «Как построить удивительное будущее», — отметил он.

Маск согласился с предложением. По его словам, дебаты звучат как хорошая идея.

«Это действительно будет все равно что бой. Мы также сможем выразить восхищение теми, кто раньше [словами] сражался во имя благих целей», — добавил миллиардер.

Предложенная Андерсоном альтернатива похожа на то, что в прошлом предлагала мать бизнесмена, Мэй Маск.

«Только словесная перепалка. По три вопроса каждому. Побеждают самые смешные ответы. Кто согласен?» — предлагала она в конце июня.