На Украине сообщили о беспрецедентном совещании с высшим командованием США
Высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Состав участников совещания беспрецедентный", - говорится в сообщении.
Так, с украинской стороны в нем приняли участие сам Ермак, главком ВСУ Залужный, а также командующий сухопутных войск Сырский, командующий направления "Таврия" Тарнавский, министр обороны Резников, его первый зам Павлюк, командующий ВВС Олещук, глава ГУР Буданов, командующий нацгвардии Пивненко и глава госпогранслужбы Дейнеко.
США представляли министр обороны Ллойд Остин, глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.