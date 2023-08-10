На Украине сообщили о беспрецедентном совещании с высшим командованием США

Высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Так, с украинской стороны в нем приняли участие сам Ермак, главком ВСУ Залужный, а также командующий сухопутных войск Сырский, командующий направления "Таврия" Тарнавский, министр обороны Резников, его первый зам Павлюк, командующий ВВС Олещук, глава ГУР Буданов, командующий нацгвардии Пивненко и глава госпогранслужбы Дейнеко.