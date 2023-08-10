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На Украине сообщили о беспрецедентном совещании с высшим командованием США

Высшее военное командование Украины провело переговоры с высшим военным командованием США. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

На Украине сообщили о беспрецедентном совещании с высшим командованием США
© globallookpress.com

"Состав участников совещания беспрецедентный", - говорится в сообщении.

Так, с украинской стороны в нем приняли участие сам Ермак, главком ВСУ Залужный, а также командующий сухопутных войск Сырский, командующий направления "Таврия" Тарнавский, министр обороны Резников, его первый зам Павлюк, командующий ВВС Олещук, глава ГУР Буданов, командующий нацгвардии Пивненко и глава госпогранслужбы Дейнеко.

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США представляли министр обороны Ллойд Остин, глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и советник президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

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