В Финляндии потребовали не давить на Украину

Украина имеет право самом решать, когда ей пойти на мирные переговоры для урегулирования конфликта, считает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. В интервью финскому агентству STT она отметила, что в этом вопросе нельзя как-либо воздействовать на Киев.