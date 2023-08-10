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В ДНР заявили о готовности российских войск к наступлению

Российские войска готовы к полноценному наступлению, уверен советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться», — заявил Гагин.

Он также подчеркнул, что с учетом имеющихся сил и средств, а также числа обученных военнослужащих, российские силы «готовы и к наступлению, и к обороне».

Кулеба допустил переговоры с Россией при участии «третьей стороны»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил переговоры с Россией «при посредничестве третьей стороны» после провала наступления ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Corriere della Sera.

Журналист итальянской газеты заявил, что среди стран НАТО растет уверенность, что в случае провала наступления ВСУ к концу осени Украина должна начать переговоры с Россией и поиск территориального компромисса.

Польская армия потеряла взрыватель ракеты на границе с Белоруссией

Wikipedia Commons

Польские военные лишились взрывателя ракеты вертолета на границе с Белоруссией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Войско польское.

О том, что на границу с Белоруссией Польша перебазировала значительные силы армии, в том числе боевые вертолеты, сообщил ранее министр обороны Мариуш Блащак.

В Купянском районе объявлена эвакуация 37 населенных пунктов

Эвакуация 37 населенных пунктов была объявлена в Купянском районе Харьковской области. С соответствующим поручением выступил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Отмечается, что речь идет о 27 населенных пунктах из Дворичанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского муниципалитетов.

«Энергоатом»: Запорожская АЭС была обесточена ночью

В украинской госкомпании «Энергоатом» заявили, что в ночь на 10 августа Запорожская АЭС потеряла питание от основной высоковольтной линии электропередачи напряжением 750 киловольт. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В «Энергоатоме» утверждают, что после этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию в 330 киловольт, отключение которой грозит полной потерей внешнего питания.

В Киеве разработали 15 сценариев на случай блэкаута

Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе (блэкаута). Как сообщает РИА Новости, замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал, что учения для энергетиков пройдут в августе.

Он отметил, что такие тренировки проводятся регулярно — это позволяет подготовить город к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями. По словам Пантелеева, это сценарии действий «на случаи повреждения объектов инфраструктуры».

Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

Министерство обороны РБ

Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за последние две недели пресекли ряд попыток проникновения на охраняемые территории и объекты. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Задержанные переданы органам охраны правопорядка. Также задержан оператор БПЛА, осуществивший попытку запуска летательного аппарата над территорией одной из воинских частей", - отмечается в тексте, размещенном в Telegram-канале оборонного ведомства.

На Украине соратники Медведчука получили тюремные сроки

Четыре соратника бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука получили тюремные сроки за попытку госпереворота. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным спецслужб, осужденные должны были организовать «насильственный захват власти» с началом специальной военной операции (СВО) и отстранить от власти высшее военно-политическое руководство страны.

В сообщении говорится, что в противном случае сговорившиеся «планировали перейти к силовому сценарию», однако СБУ «сыграла на опережение» и помешала реализации плана.

Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям

Корпорация Microsoft после 30 сентября не будет продлевать лицензии российским компаниям, следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services, опубликованного в Telegram-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

"Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России. В связи с этим, направляя вам уведомление за 60 дней, корпорация Microsoft настоящим уведомляет вас о том, что после 30 сентября 2023 года (дата вступления в силу) вы больше не сможете продлевать свои существующие подписки", - говорится в письме.

Все активные на указанную дату подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить, отмечается в документе.

Дилеры Volkswagen, Audi и Skoda возобновили работу в России

В России возобновили работу дилерские центры Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley и Lamborghini. Об этом сообщается в Telegram-канале AGR Automotive Group.

В сообщении подчеркивается, что ООО «Фольксваген Груп Рус» продолжает работу под новым названием AGR Automotive Group.

«У нас впереди много интересного!» - заявили в компании.