Киев и Вашингтон проведут два аудита финансовой помощи от США

Счетная палата Украины вместе с союзниками из Вашингтона проведут два аудита средств, которые касаются прямой бюджетной поддержки США для Киева. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

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Он уточнил, что первый аудит затронет выплаты зарплат учителям, сотрудникам высших учебных заведений, а также помощь внутренне перемещенным лицам и предпринимателям, которые потеряли доход. Вторая проверка коснется выплат заработной платы медицинским работникам, проведенных за счет прямой бюджетной поддержки.

В документе, который обнародовал Гончаренко, подчеркивается, что результаты аудитов будут иметь большую значимость для будущей международной финансовой поддержки Киева, а материалы проанализируют американские партнеры, в том числе есть запрос на них в Конгрессе США, добавил депутат.