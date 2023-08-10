Президент Нигерии готов вести переговоры с мятежниками в Нигере

«Мы продолжим контактировать с заинтересованными сторонами, в том числе с лидерами переворота, чтобы обеспечить возврат к демократии как можно скорее», — сказал Тинубу по итогам второго саммита ECOWAS по ситуации в Нигере.

Ранее он также призывал и другие страны решить ситуацию с помощью дипломатии. Тинубу отмечал, что ультиматумы и санкции не помогли восстановить конституционный порядок в Нигере.

Напомним, что 27 июля в стране произошел военный переворот. Мятежники захватили президента Нигера Мохамеда Базуму и его супругу в резиденции в Ниамее, требуя его отставки. Кроме того руководство Военного совета Нигера, устроившего переворот, закрыло границы страны и объявило о приостановке экспорта урана в зависящую от него Францию.