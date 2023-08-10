Маск задумался о замене боя с Цукербергом на дебаты о потрясающем будущем

Миллиардер Илон Маск задумался о замене боя с основателем корпорации Meta (в России признана экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом на дебаты. Об этом сообщает издание Business Insider.

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Отказаться от поединка предложил куратор конференции TED Крис Андерсон.

«Вот идея получше, чем бой на ринге: дебаты на тему "Как построить потрясающее будущее"», — написал он в ныне переименованном в X соцсети Twitter. «Это тоже неплохая идея», — ответил ему Маск.

Ранее похожее предложение высказала мать предпринимателя, 75-летняя модель Мэй Маск. Она еще в июне посоветовала сыну драться с Цукербергом не кулаками, а «на словах». Победителем, по ее мнению, должен был стать самый смешной из оппонентов.

О намерении Маска и Цукерберга померяться силами на ринге стало известно в конце июня. Организацией состязания, которое, вероятнее всего, состоится в Лас-Вегасе, занимается президент UFC Дэйна Уайт.