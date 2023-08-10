Испании предрекли третий пик экстремальной жары

Жители Испании столкнулись с третьим пиком экстремальной жары за лето. В центральных и южных районах страны воздух прогрелся до 44 градусов Цельсия, а на северо-востоке королевства температура вплотную приблизилась к отметке 40 градусов, сообщает Reuters со ссылкой на данные метеорологов.

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Такие экстремальные погодные условия не характерны для автономного сообщества на севере Испании — Страны Басков. В ряде областей и регионов страны синоптики спрогнозировали «сухие» штормы, сопровождающиеся обилием молний и гроз без выпадения осадков. Подобные аномалии могут привести к усилению рисков формирования новых очагов лесных пожаров, предупредили эксперты.

Даже в ночное время суток средние температуры в некоторых районах на юге Испании оставались выше 27 градусов Цельсия. В популярном у туристов городе Толедо днем воздух прогревался до 41 градуса, а люди укрывались от палящего солнца в барах с установленными вентиляторами. Согласно прогнозам метеорологов, экстремальная жара в королевстве сохранится до выходных, при этом пик был пройден в среду, 10 августа.