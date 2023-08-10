С 2018 года в Великобританию прибыли более 100 тысяч мигрантов
Великобритания столкнулась с рекордным числом нелегальных беженцев, которые пересекли пролив Ла-Манш на лодках. По данным телеканала GB News, общее число мигрантов, прибывших таким образом, достигло 100 тысяч.
«С начала кризиса в 2018 году Ла-Манш пересекли 100 тыс. мигрантов», — уточняется в материале.
В 2022 году был зафиксирован рекордный показатель — 45 755 прибывших, а в этом году уже более 15,3 тысячи.
В апреле сообщалось, что пограничники Туниса с начала 2023 года задержали в море более 14 тыс. человек, пытавшихся незаконно попасть в ЕС.