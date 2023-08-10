На Украине соратники Медведчука получили тюремные сроки

Четыре соратника бывшего главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука получили тюремные сроки за попытку госпереворота. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

По данным спецслужб, осужденные должны были организовать «насильственный захват власти» с началом специальной военной операции (СВО) и отстранить от власти высшее военно-политическое руководство страны.

В сообщении говорится, что в противном случае сговорившиеся «планировали перейти к силовому сценарию», однако СБУ «сыграла на опережение» и помешала реализации плана.

Среди приговоренных максимальный срок получил гражданин России — 10 лет лишения свободы, организатор получил 7 лет, а двое сообщников — по 5 лет заключения. При этом имена осужденных не разглашаются.