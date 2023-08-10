В Киеве разработали 15 сценариев на случай блэкаута

Власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе (блэкаута). Как сообщает РИА Новости, замглавы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев рассказал, что учения для энергетиков пройдут в августе.

Он отметил, что такие тренировки проводятся регулярно — это позволяет подготовить город к разному развитию событий, в том числе и с наихудшими условиями. По словам Пантелеева, это сценарии действий «на случаи повреждения объектов инфраструктуры».

По словам чиновника, в сравнении с прошлой зимой сейчас у энергетиков есть представление, чего стоит ожидать и насколько может быть нелегко.