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В Белоруссии пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

В Белоруссии предотвратили попытки проникновения на охраняемые объекты, задержан оператор беспилотного летального аппарата (БПЛА). Об этом сообщило белорусское Минобороны в Telegram.

В Белоруссии пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты
© Unsplash

«За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что задержанных передали органам охраны правопорядка.

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