В Белоруссии пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты
В Белоруссии предотвратили попытки проникновения на охраняемые объекты, задержан оператор беспилотного летального аппарата (БПЛА). Об этом сообщило белорусское Минобороны в Telegram.
«За истекшие две недели военнослужащими Вооруженных Сил пресечены попытки проникновения на охраняемые территории и объекты», — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что задержанных передали органам охраны правопорядка.
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