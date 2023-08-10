Китай обвинил Байдена в нарушении обещаний по Тайваню

«Действия американской стороны противоречат принципу "одного Китая". США нарушили обещание поддерживать с Тайванем только неофициальные контакты, — подчеркивает ведомство. — Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно изменили свою политику и отказались от этого "законодательного акта", прекратили консультации об "инициативе". Вашингтон посылает неверные сигналы сепаратистским элементам, поддерживающим так называемое движение за независимость Тайваня».