Глава оружейной компании Швейцарии уволилась после призывов поставить оружие Киеву

Глава крупнейшей оружейной компании Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек объявила о решении уволиться и «переориентироваться в профессиональном плане» через год после того, как возглавила холдинг.

Swissinfo сообщает, что Бек решила уйти из-за нежелания Берна поставлять оружие Украине.

Отставка произошла на фоне разногласий в компании, вызванных заявлениями Бек. Она дала интервью, в котором раскритиковала отказ правительства поставлять оружие Украине. По мнению Бек, это противоречит стремлению Европы помогать Киеву.

Позже во время круглого стола, посвященного швейцарскому нейтралитету, она обратилась к Германии и Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарии на реэкспорт вооружений.

«Поставьте эту технику Украине! Что мы сможем сделать? Ничего», - заявила она

После этого совет директоров компании провел расследование, не выявил «уголовного преступления или какого-либо правонарушения», но Бек в итоге уволилась.

В июне Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину. С инициативой разрешить реэкспорт выступила Комиссия по политике безопасности. Поправки были отклонены 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся.

В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета, восходящей к 1815 году и закрепленной договором 1907 года, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.