Глава оружейной компании Швейцарии уволилась после призывов поставить оружие Киеву
Глава крупнейшей оружейной компании Швейцарии Ruag MRO Holding Бригитта Бек объявила о решении уволиться и «переориентироваться в профессиональном плане» через год после того, как возглавила холдинг.
Отставка произошла на фоне разногласий в компании, вызванных заявлениями Бек. Она дала интервью, в котором раскритиковала отказ правительства поставлять оружие Украине. По мнению Бек, это противоречит стремлению Европы помогать Киеву.
Позже во время круглого стола, посвященного швейцарскому нейтралитету, она обратилась к Германии и Испании, призвав их игнорировать вето Швейцарии на реэкспорт вооружений.
«Поставьте эту технику Украине! Что мы сможем сделать? Ничего», - заявила она
После этого совет директоров компании провел расследование, не выявил «уголовного преступления или какого-либо правонарушения», но Бек в итоге уволилась.
В июне Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил поправки, разрешающие реэкспорт вооружений на Украину. С инициативой разрешить реэкспорт выступила Комиссия по политике безопасности. Поправки были отклонены 98 голосами против 75 при двух воздержавшихся.
В соответствии с политикой швейцарского нейтралитета, восходящей к 1815 году и закрепленной договором 1907 года, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам конфликта. Также в стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и России.
Покупатели швейцарского оружия по закону не могут реэкспортировать его. Представители оружейной промышленности Швейцарии заявляли, что это ограничение наносит ущерб торговле.