Убийство кандидата в президенты Эквадора: что известно к этому часу

Кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время митинга в столице страны менее чем за две недели до выборов. Что известно о происшествии к этому часу - читайте в материале «Рамблера».

Обстоятельства убийства

59-летний Вильявисенсьо, кандидат от движения «Строим Эквадор», был убит тремя выстрелами в голову во время митинга в столице страны, Кито, 9 августа. Политик садился в машину, когда неизвестный мужчина выстрелил в него. Вильявисенсьо, бывший журналист, говорил о связях между организованной преступностью и политиками Эквадора, а также активно критиковал коррупцию.

Несколько недель назад Вильявисенсио заявил, что ему угрожали убийством, и, как и остальным кандидатам в президенты, ему была предоставлена защита полиции. Как утверждал политик, угрозы исходили от заключенного в тюрьму лидера банды Choneros Алиаса Фито.

На месте происшествия произошла перестрелка между полицейскими и предполагаемым убийцей, девять человек получили ранения, в том числе два сотрудника полиции. Подозреваемый скончался от огнестрельных ранений.

Убийство Вильявисенсьо квалифицировали как теракт.

Как рассказала The Guardian, убийство было совершено на фоне шокирующего всплеска насильственных преступлений в Эквадоре - соперничающие банды наркоторговцев устраивают массовые убийства в тюрьмах, а в целом количество убийств увеличилось более чем вдвое в период с 2020-го по 2022 год.

Кто стоит за убийством

В прокураторе Эквадора заявили, что по делу об убийстве были задержаны шестеро человек.

10 августа члены одной из крупнейших преступных группировок Эквадора - Los Lobos - взяли на себя ответственность за преступление. В соцсетях появилась запись, на которой запечатлены около 20 мужчин в капюшонах и с оружием в руках. Они обвинили политика в коррумпированности и заявили, что он не выполнил некие обещания.

Члены банды также выступили с угрозами в адрес других политиков, в том числе Яна Топика, кандидата от альянса «За страну без страха».

Реакция

Действующий президент страны Гильермо Лассо заявил, что он возмущен и шокирован убийством, и созвал заседание совета безопасности. Он сообщил, что выборы пройдут 20 августа, как и планировалось, но в условиях двухмесячного чрезвычайного положения - с избирательными участками под охраной военных. Также президент объявил трехдневный национальный траур.

Экс-президент страны Рафаэль Корреа заявил, что Эквадор оказался «несостоявшимся государством» и выразил солидарность с семьей Вильявисенсьо и семьями всех жертв насилия. The Guardian отмечает, что Корреа и Вильявисенсьо были известными противниками. Журналист был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения по делу о клевете в связи с заявлениями, сделанными против бывшего президента.