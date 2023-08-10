В Купянском районе объявлена эвакуация 37 населенных пунктов
Эвакуация 37 населенных пунктов была объявлена в Купянском районе Харьковской области. С соответствующим поручением выступил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Канашевич, передает Telegram-канал Klymenko Time.
Отмечается, что речь идет о 27 населенных пунктах из Дворичанского муниципалитета, пяти из Кондрашевского, трех из Купянского и еще двух из Куриловского муниципалитетов.
Канашевич ранее обратился к жителям Купянского района с призывом покинуть свои дома в связи с российским наступлением.
Ранее Дэниел Боффи в статье для The Guardian сообщил о планах России взять под контроль Харьковскую область на фоне неудачного контрнаступления Украины в других регионах. Автор статьи напомнил, что российские войска в начале спецоперации уже брали под свой контроль ряд населенных пунктов в регионе, но в дальнейшем были вынуждены покинуть их.