Один из религиозных лидеров Нигерии, глава евангелической церкви Илайджа Айоделе призвал президента США Джо Байдена оставить Нигер в покое. Как сообщает нигерийская газета Daily Post, он пригрозил политику Божьей карой.

«Если США нападет на Республику Нигер — это будет сатанинский и террористический акт. Это будет означать, что Байден хочет навлечь на себя гнев Господень», — заявил он.

Айоделе призвал Соединенные Штаты дать жителям Нигера возможность самостоятельно определить свое будущее, назвав это «посланием» Господа Вашингтону.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками. Они объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».