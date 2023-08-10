У входа в посольство Швеции в Ливане бросили бомбу

Неизвестные бросили бомбу «в виде коктейля Молотова» у входа в здание посольства Швеции в столице Ливана Бейруте, никто не пострадал. Об этом газета Expressen сообщает со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что сама взрывчатка не взорвалась. Инцидент произошел в ночь на четверг.

«Это была бомба в виде коктейля Молотова, которую бросили у главного входа посольства, но она не взорвалась. Наши взрывотехники убрали ее с места происшествия, и мы прилагаем все усилия, чтобы найти преступников», — говорится в материале.

Полицейские предполагают, что неудавшаяся атака может иметь отношение к сожжению Корана в Швеции. В МИД скандинавской страны заявили, что сотрудники посольства в безопасности.

Как писала «Парламентская газета», в Стокгольме 28 июня иммигрант из Ирака сжег Коран возле центральной мечети на площади Медборъярплатсен. Акция была согласована с правоохранительными органами, которые обеспечивали безопасность ее организаторам.