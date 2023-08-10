Обзор иноСМИ: «подарок Байдена Путину» и проблемы западных истребителей

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Производство двух ведущих западных истребителей застопорилось

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Производство двух ведущих западных истребителей - американского истребителя-невидимки пятого поколения F-35 Lighting II и французского Rafale четвертого поколения - замедлилось из-за широкого спектра проблем с цепочкой поставок, которые не позволяют быстро удовлетворить как внутренний, так и внешний спрос, рассказал Military Watch Magazine.

Хотя масштабы производства F-35 превышают объемы выпуска всех других западных истребителей вместе взятых, ожидается, что в 2023 году новых самолетов будет примерно на 50 меньше целевого показателя в 156 штук (который уже был снижен ранее). В результате ВВС США, которые изначально планировали получать 110 F-35 в год, в 2023-м не смогут выполнить даже свою значительно сокращенную цель в 48 истребителей. Сокращение производства F-35 вызвано проблемами с обновлением программного обеспечения самолета и серьезной нехваткой кадров, способных производить истребители пятого поколения. С аналогичными проблемами столкнулся производитель Rafale. При это у него есть портфель заказов на 160 истребителей, подавляющее большинство из которых предназначено для экспорта, а половина из них должна быть доставлена в ОАЭ в рамках сделки на 19 миллиардов долларов.

«Военная казна России по-прежнему пустеет слишком медленно»

Даже по прошествии полутора лет экономические санкции Запада, похоже, не бьют по военной казне России так сильно, как рассчитывали США и союзники, пишет финское издание Kauppalehti. Российская экономика вовсе не близка к коллапсу - даже наоборот.

Внешняя торговля России сейчас находится на рекордном уровне. Экспорт товаров и услуг в 2022 году вырос до 628 миллиардов долларов (предыдущий рекорд в 590 миллиардов был установлен десять лет назад). В целом внешнеторговый оборот России сейчас находится на том же уровне, что и до пандемии коронавируса. Запад сократил свою торговлю с Россией, но ему не удалось задушить российскую внешнюю торговлю, подчеркнул экономист Кари Люхто. В сентябре 2022-го Китай стал крупнейшим торговым партнером России, и, согласно новой статистике, в мае 2023 года доля КНР составила уже более 40 процентов от общего объема внешней торговли РФ. Доля стран ЕС во внешней торговле России по-прежнему составляет более десяти процентов, несмотря на санкции.

«Байден сделал Путину подарок»

Президент США Джо Байден запретил разработку земли, на которой находятся одни из самых богатых месторождений урана в Америке. The Wall Street Journal назвала это решение «подарком Байдена Путину» и «еще одним памятником деструктивной энергетической политике американской администрации».

По версии WSJ, решение Байдена делает США более зависимыми от России и укрепляет монополию России на мировое производство урана. Используя Закон о древностях 1906 года, Байден объявил миллион акров богатой ураном земли Аризоны национальным памятником, что сделало невозможным разработку сотен урановых месторождений. США ежегодно тратят около одного миллиарда долларов на российский уран, в американских ядерных реакторах используется уран, который поступает от «Росатома». Газета отмечает, что Верховный суд, скорее всего, поставит под сомнение полномочия президента по федерализации миллиона акров земли.

«У Запада началась паранойя из-за саммита БРИКС»

В западных СМИ на прошлой неделе появилось спекулятивное сообщение, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может не присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР лично; также сообщалось, что Индия якобы не одобряет расширение группы, пишет Sri Lanka Guardian. Глава МИД ЮАР Наледи Пандор, комментируя это, заявила, что «некто, кто пытается помешать саммиту, придумывает всевозможные истории». Премьер-министр Индии никогда не говорил, что не примет участие в саммите, подчеркнула она.

Не так давно Запад высмеивал БРИКС, бьющуюся с мировым порядком, в котором доминировала G7, отмечает Sri Lanka Guardian. Но бурное течение украинского кризиса вывело на поверхность экзистенциальную борьбу России с США, что, в свою очередь, спровоцировало тектонический сдвиг в международном ландшафте, одним из трансформирующих моментов которого стал подъем Глобального Юга и его все более важной роли в международной политике. Администрация Байдена не ожидала, что поляризация, направленная на изоляцию России и Китая, закончится таким образом. С самого начала БРИКС хватило сообразительности не привнести в свою повестку «антизападничество» - фактически ни у одного из членов-основателей организации нет «блокового менталитета». Но это не помешало Западу почувствовать угрозу; теперь у западных стран началась паранойя по поводу саммита БРИКС и они стараются всячески ему помешать, считает автор Sri Lanka Guardian.

Секретная база ЦРУ и борьба с Россией: как американцы связаны с Нигером

Около тысячи американских солдат находятся в Нигере, стране, столкнувшейся с военным переворотом. Французская газета Le Figaro пишет, что Нигер был плацдармом США в борьбе с терроризмом, а также ключевым союзником американцев в Западной Африке в попытках сдержать Москву и Пекин. В Ниамей на переговоры отправили замглавы Госдепартамента Виктория Нуланд. Ей удалось встретиться с участниками переворота, но в то же время ей отказали во встречах как со свергнутым президентом Мохамедом Базумом, так и с лидером мятежников, генералом Абдурахманом Тчиани.