В Пакистане распустили парламент ради проведения новых выборов

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распустил парламент ради новых выборов. Об этом пишет Reuters.

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Этот шаг был прогнозируем, так как полномочия парламента подходят к концу. Однако досрочный роспуск по Конституции дает правительству дополнительный месяц на подготовку к новым выборам.

Ранее бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам за коррупцию. Хана признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы, где хранятся подарки, переданные правительственным чиновникам от официальных зарубежных лиц.