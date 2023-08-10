Секретарь СНБО озвучил позицию по выборам на Украине

Проведение выборов на Украине в условиях военного положения было бы несправедливым, так как не получится обеспечить возможность для голосования всех граждан. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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"Здесь много возникает вопросов, на которые нужно давать ответы. Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым способом", - прокомментировал он в интервью изданию "Украинская правда" заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, что запрета проводить выборы во время военного положения нет.

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Данилов пояснил, что государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе. При этом, продолжил он, сложно представить, как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, находящиеся за пределами Украины. "Если они не будут голосовать, это несправедливо", - подчеркнул он.

Ранее Стефанчук заявил, что запрета на проведение выборов во время действия военного положения в конституции нет, а содержится он в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

27 июля Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Как пояснял в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, для проведения парламентских выборов 29 октября, как это положено по закону, Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение, а объявить о проведении выборов и начале 28 августа избирательной кампании, которая должна продлиться 60 дней. Очередные выборы президента должны пройти весной 2024 года.