Военный эксперт заявил о меняющемся отношении европейцев к помощи Украине

Жители европейских стран начали понимать, что поставки оружия на Украину контрпродуктивны. Об этом заявил венгерский военно-политический эксперт и председатель попечительского совета фонда «Защищенное общество» Ласло Фельди, сообщает РИА Новости.

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Как рассказал специалист, люди в Европе понемногу меняют свое отношение к поддержке Киева. При этом местные правительства в последнее время сократили объемы помощи Украине, хоть и не отказались от нее полностью.

«Это (помощь Украине — «Газета.Ru») совершенно контрпродуктивно со всех точек зрения и ставит под угрозу нормальную жизнь общества Западной Европы», — подчеркнул Фельди.

Тем не менее он не исключил возможность поставки в зону конфликта истребителей F-16. Однако, по его мнению, страны НАТО уже не смогут изменить ситуацию на линии фронта.