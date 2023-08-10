В ФРГ заявили, что поставки Киеву ракет Taurus подтолкнут страну к прямому конфликту с РФ

Поставки ракет Taurus могут привести к эскалации и подтолкнуть Германию к прямому конфликту с Россией. Такое мнение выразила депутат Бундестага (парламента ФРГ) от оппозиционной Левой партии Севим Дагделен.

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"Передача Украине немецких крылатых ракет с радиусом действия 500 км, которые могут поражать российские города далеко за пределами [украинской] границы, привела бы к дальнейшей опасной эскалации и ощутимо подтолкнула бы Германию к прямой войне с Россией", - утверждает политик в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

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Депутат назвала "просто-напросто наивной" уверенность представителей правительственной коалиции в том, что "Украина сможет себя контролировать и не наносить этим оружием удары по целям в России".

"В конце концов, Украина уже наносит удары по российской территории, о чем свидетельствуют недавние атаки беспилотников на Москву", - подчеркнула Дагделен.

По мнению политика, поставки Taurus только укрепят украинское руководство в решимости следовать "опасной цели не допустить проведения мирных переговоров до полного отвоевания Крыма, поставленной президентом [Украины Владимиром] Зеленским". В данном контексте она призвала канцлера ФРГ Олафа Шольца "ни в коем случае не поддаваться давлению со стороны Украины и представителей собственной [партии]". По ее словам, Германия должна наконец отказаться от попыток бойкотировать достижение дипломатического решения по украинскому вопросу и "добиваться без условий прекращения огня и мира на основе компромисса сторон".

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что Зеленский обсуждал вопрос их передачи с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".