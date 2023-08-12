В США сообщили о резком росте заболеваемости COVID-19

Случаи заболевания коронавирусом в Нью-Йорке за неделю увеличились на 55%, рост отмечается также и в других штатах, сообщает New York Post. По данным издания, в среднем по штату регистрируется 824 случая в день.

Последние данные департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, опубликованные 2 августа, показывают, что число случаев COVID выросло на 55 процентов по сравнению с предыдущей неделей, при этом в среднем по штату регистрируется 824 случая в день, — говорится в сообщении.

В департаменте указали на госпитализацию американцев, возросшую сразу на 22%, то есть до более 100 пациентов в день. В документах Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сказано, что проблема задела не только Нью-Йорк. В США сообщили, что по всей стране за неделю зафиксированы 8000 госпитализаций, что на 12% больше, чем было неделю назад.

При этом комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшви Васан отметил, что в возбудителе заболевания нет ничего, что указывало бы на повышение его вирулентности или летальности. Между тем, доцент кафедры здоровья населения медицинской школы Нью-Йоркского университета Анна Берштейн предупредила, что более смертоносный вариант может возникнуть внезапно.