WSJ узнала, что ОАЭ тайно поставляют оружие суданскому спецназу

ОАЭ под видом гуманитарной помощи для беженцев отправляли в Уганду оружие для Судана. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц Уганды.

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Согласно информации журналистов, в начале июля грузовой самолет, летевший из ОАЭ, приземлился в аэропорту Уганды. В сопроводительных документах была указана лишь гуманитарная помощь для беженцев. После проверки груза выяснилось, что на борту находились десятки ящиков с боеприпасами, штурмовыми винтовками и другим стрелковым оружием.