WSJ: ОАЭ под видом гуманитарной помощи отправляли в Уганду оружие для Судана
ОАЭ под видом гуманитарной помощи для беженцев отправляли в Уганду оружие для Судана. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц Уганды.
Согласно информации журналистов, в начале июля грузовой самолет, летевший из ОАЭ, приземлился в аэропорту Уганды. В сопроводительных документах была указана лишь гуманитарная помощь для беженцев. После проверки груза выяснилось, что на борту находились десятки ящиков с боеприпасами, штурмовыми винтовками и другим стрелковым оружием.
Источник указал, что ОАЭ, будучи союзниками Соединенных Штатов, поддерживают генерал-лейтенанта Мохамеда Хамдана Дагало. Этот суданский военачальник продолжает борьбу за контроль над страной. Официальные лица Уганды подчеркивают, что тайные поставки оружия провоцируют продолжение войны в Судане, которая уже унесла жизни почти 4 тысяч человек.